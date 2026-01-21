Timber Lazio, sfuma la pista che conduce al giocatore olandese! Gli aggiornamenti

Timber Lazio, si allontana definitivamente la pista che porta al giocatore del Feyenoord! Gli ultimi aggiornamenti sul classe 2001

Il calciomercato Lazio registra una frenata importante su uno degli obiettivi seguiti con maggiore attenzione nelle ultime settimane. Quinten Timber, centrocampista olandese classe 2001, ha infatti ufficializzato da poco la sua separazione dal Feyenoord, ma vi sono stati degli sviluppi.

Calciomercato Lazio, la scelta di Timber e il no definitivo

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Quinten Timber ha scelto di proseguire la propria carriera all’Olympique Marsiglia. Una decisione maturata dopo l’addio al Feyenoord e legata alla possibilità di confrontarsi con un progetto tecnico ambizioso e con un ruolo centrale nel nuovo centrocampo del club francese.

Per la Lazio, che valutava Timber come rinforzo dinamico e di prospettiva, capace di abbinare qualità tecniche, fisicità e inserimenti senza palla, si tratta di un’occasione mancata che impone ora una rapida virata su altri profili.

Calciomercato Lazio, cambiano le strategie a centrocampo

Il centrocampo resta uno dei reparti sotto osservazione da parte della dirigenza biancoceleste. La sfumatura della pista Timber non blocca i piani del club, che – secondo quanto filtra – sta già valutando altre opzioni all’estero, mantenendo una linea chiara: puntare su giocatori giovani, ma già pronti per reggere i ritmi della Serie A.

