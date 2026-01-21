Futuro Lazzari: un club italiano resta alla finestra per l’esterno della Lazio. Le ultime

Futuro Lazzari: il laterale di Maurizio Sarri potrebbe salutare in questo gennaio di grandi cessioni in casa Lazio. Ecco cosa filtra sul classe 93′

La stagione di Manuel Lazzari sta vivendo una fase di svolta. Dopo un avvio complicato, il laterale destro biancoceleste ha mostrato segnali evidenti di crescita sotto il profilo fisico e delle prestazioni, tornando progressivamente a essere un’opzione credibile nelle rotazioni della Lazio. Proprio questo ritorno di rendimento, però, riaccende anche le voci di mercato attorno al suo nome, in vista della finestra invernale.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non è da escludere che il club capitolino possa valutare una sua cessione già a gennaio, qualora si presentassero condizioni favorevoli sia dal punto di vista economico sia tecnico.

Futuro Lazzari: merccato e segnali sul campo

Negli ultimi turni Manuel Lazzari ha dato segnali incoraggianti. La condizione atletica, spesso un tema centrale nel suo rendimento, sembra finalmente in miglioramento, così come l’impatto nelle due fasi di gioco. Il suo contributo resta prezioso soprattutto in un sistema che richiede ampiezza e intensità sugli esterni.

Questo rilancio non è passato inosservato, ma apre anche a valutazioni più ampie da parte della dirigenza, chiamata a pianificare il futuro e a bilanciare esigenze tecniche e opportunità di mercato.

Calciomercato Lazio, il Sassuolo resta alla finestra

Il nome più caldo resta quello del Sassuolo. Già nel corso dell’ultima estate il club neroverde aveva effettuato un tentativo concreto per Lazzari, senza però arrivare alla fumata bianca. Un interesse che potrebbe riaccendersi nelle prossime settimane, soprattutto se il Sassuolo decidesse di puntare su un profilo esperto come quello del classe 93′.

Calciomercato Lazio, tra valutazioni tecniche e strategia societaria

In casa Lazio la situazione resta in evoluzione. Da un lato c’è la volontà di non privarsi di un elemento che, quando al meglio, può ancora incidere. Dall’altro, l’ipotesi di una cessione a gennaio potrebbe consentire al club di liberare risorse e intervenire su altri reparti, seguendo una strategia mirata di rinnovamento.

Molto dipenderà dalle prossime settimane: dalle prestazioni di Lazzari, dalle esigenze tattiche dell’allenatore e dalle eventuali offerte che arriveranno sul tavolo. Il suo futuro resta quindi un tema caldo del calciomercato della Lazio, con un equilibrio sottile tra rilancio definitivo e possibile addio invernale.

