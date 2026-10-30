Il tifo organizzato risponde ai pack offerti dalla Lazio: «Stai bene così!». Il messaggio è chiaro

Lazio, il tifo organizzato non ha dubbi! Rispedisce al mittente i pack offerti di recente. Il comunicato

Il rapporto tra il tifo organizzato e la Lazio resta al centro dell’attenzione anche dopo l’ultima iniziativa commerciale del club. I gruppi della tifoseria biancoceleste hanno infatti pubblicato un nuovo comunicato per prendere posizione sul pack di tre partite proposto dalla società. Il messaggio lanciato dagli ultras appare netto: l’iniziativa è stata respinta e la distanza nei confronti della gestione societaria rimane invariata.

Il comunicato rappresenta così un ulteriore capitolo della contestazione che coinvolge il mondo biancoceleste, nonostante l’ottimo rendimento della squadra di Gennaro Gattuso sul campo. La protesta, dunque, continua anche sul fronte delle iniziative legate alle gare interne.

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NOTA – «“PACCO, DOPPIO PACCO E CONTROPACCOTTO” Dopo il flop del pack precedente il sig. Lotito, novello Nanni Loy, ci riprova con 3 partite a prezzi stracciati ed in più ci inserisce il derby per attrarre gli ‘allocchi’ di turno.

Anche questa volta i gruppi del tifo organizzato risponderanno con un netto ‘Stai bene così’! Queste sono le mosse di chi, pur di fare cassa, decide di svendere mettendo in atto un gesto disperato tipico di chi non sa più cosa inventarsi pur di racimolare qualche spicciolo.

La nostra linea resta sempre la stessa e, come abbiamo sempre fatto, decideremo noi quando entrare, a quali partite presenziare e, oltre ai derby, se vogliamo regalarci una domenica di lazialità a casa nostra, perché siamo uomini liberi e come tali ci comportiamo, senza obbligare nessuno a seguirci, decidendo come gestire il nostro denaro ed il nostro amore, se vogliamo entriamo altrimenti restiamo fuori. Non ci facciamo comprare con queste offerte da discount perché l’amore per la nostra Lazio non è un prodotto da scaffale…noi preferiamo il bancone del pub! Avanti Lazio! Avanti Laziali! I gruppi del tifo organizzato».

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