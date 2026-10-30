Luis Alberto sulla Lazio: «Sono gruppo, sono squadra! Zaccagni sta tornando al suo livello. Felice per Tavares e Floriani. Vittoria Scudetto? Sarò allo stadio»

Luis Alberto, ex giocatore della Lazio, ha concesso un’intervista interessante! Tra passato e presente: le sue dichiarazioni

Il momento della Lazio torna al centro dell’attenzione attraverso le parole di Luis Alberto, ex biancoceleste e protagonista di un lungo percorso nella Capitale. Il giocatore spagnolo, noto ai tifosi con il soprannome di “Il Mago”, ha concesso un’intervista all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, affrontando diversi temi.

Tra ricordi del passato e considerazioni sull’attualità, Luis Alberto ha analizzato il percorso della squadra allenata da Gennaro Gattuso, soffermandosi sulle prestazioni offerte in questo avvio di stagione e sulle prospettive del gruppo biancoceleste! Vi riportiamo le sue dichiarazioni:

Ultimissime Lazio LIVE: Zaccagni torna in Nazionale? Novità sui rinnovi

SORPRESA – «Sono gruppo, sono squadra. Anche nei momenti difficili riescono a superare lo scoglio giocando a pallone. Difendono bene, sono compatti e non si spezzano mai. Col Sassuolo, quando Thorsvedt ha pareggiato dopo un minuto, hanno continuato ad attaccare e alla fine hanno vinto ancora».

SCUDETTO – «Sì. Ora è giusto non parlarne, ma se tra gennaio e febbraio saranno ancora lassù, sarà un’altra storia».

ZACCAGNI – «Zaccagni sta tornando al suo livello, e poi sono stra contento per Mandas: se la Lazio ha la seconda miglior difesa il merito è anche suo».

TAVARES – «Sta migliorando anche in fase difensiva. Con Baroni sfornò 8 assist in avvio, poi calò. Ora in A non c’è nessuno col suo rendimento. Il segreto è il solito: quando hai la fiducia del tecnico è tutto in discesa».

FLORIANI – «Giocava in Primavera e si allenava con noi. Sono felice per lui: ha un buon passo e sa difendere. È il manifesto di come essere nel contesto giusto può esaltarti, e lo stesso vale per Isaksen o Belahyane».

TIFOSI – «Sono fondamentali. A Reggio Emilia erano tantissimi ed è stato come giocare in casa. Saranno loro a decidere quando tornare. Di sicuro non sono felici neanche loro. L’Olimpico vuoto è triste. I tifosi hanno le loro ragioni, ma quanto sarebbe bello vedere 60mila laziali allo stadio con la Lazio prima».

DIVERTIMENTO LAZIO ATTUALE – «Sorride. “Ora come ora è impossibile togliere Frattesi e Taylor, e lo stesso vale per Belahyane. Giocano a memoria e si completano. Il primo si inserisce come nessuno in A, il secondo è una bella scoperta. È chiaro che mi divertirei, ma ci sono loro».

PRESUNTA VITTORIA SCUDETTO – «Non c’è nemmeno da chiederlo: sono già lì…».