Lazio, scatta il piano recupero! Rovella e Marusic puntano la panchina contro il Napoli

Lazio, missione Napoli per Rovella e Marusic: si lavora per riaverli almeno tra i convocati! Le ultime news che fanno sperare

La marcia di avvicinamento alla prossima e cruciale sfida del massimo campionato italiano entra ufficialmente nel vivo per la formazione biancoceleste, attesa da un impegno casalingo di altissimo profilo.

La squadra guidata da Gennaro Gattuso ha ripreso a sudare sul campo del centro sportivo di Formello dopo il giorno di riposo concesso dallo staff tecnico, mettendo subito nel mirino il match contro la compagine sarda in programma domenica 1° novembre alle ore 15:00 sul palcoscenico dello stadio Olimpico, valido per la 10a giornata della Serie A.

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Le condizioni di Adam Marusic e Nicolò Rovella

Nel corso della seduta di allenamento diretta ieri dal tecnico, le buone notizie sono arrivate dall’infermeria grazie al parziale reintegro in gruppo di due elementi fondamentali dello scacchiere capitolino.

Marusic e Nicolò Rovella hanno iniziato a svolgere parte del lavoro insieme ai compagni, aumentando progressivamente i carichi di lavoro atletico sul campo dopo i rispettivi stop fisici che li avevano costretti a saltare gli impegni recenti della Lazio.

I tempi di recupero e la tabella di marcia fissata per la Lazio

Nonostante i progressi incoraggianti registrati nelle ultime ore, lo staff medico e tecnico preferisce mantenere la massima cautela per evitare ricadute pericolose. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, nessuno dei due calciatori riuscirà a recuperare in tempo per essere convocato in vista della sfida casalinga di campionato contro il Cagliari.

L’obiettivo concreto fissato dalla società e dallo staff della Lazio è quello di riaverli a disposizione almeno in panchina in occasione del successivo e affascinante scontro diretto contro il Napoli, in calendario per la giornata dell’8 novembre. Entrambi i giocatori verranno completamente riaggregati al gruppo squadra a partire dalla prossima settimana, restituendo così preziose alternative tattiche all’allenatore!