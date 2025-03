Thiago Motta: «Lotta Champions? Non sprecheremo energie»

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa anche del tema legato alla lotta Champions, che vede interessata anche la Lazio di Baroni

Nella giornata odierna si è svolta la conferenza stampa dell’allenatore della Juve Thiago Motta, che tra i tanti temi analizzati ha risposto così alla domanda sulla lotta Champions, in cui è inclusa anche la Lazio.

LOTTA CHAMPIONS – «Abbiamo lavorato a livello tecnico, fisico e psicologico sulla partita con l’Atalanta. Non pensiamo ad altro se non a puntare questa partita, non perdiamo energia a pensare ad altro. La nostra filosofia già la sapete, pensiamo di partita in partita ed essere concentrati sulla prossima per mettere tutto ciò che abbiamo dentro».