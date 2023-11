Thiago Motta a Sky: «Lazio grande squadra ma noi...»

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro il Bologna: le sue dichiarazioni

A Sky prima di Bologna-Lazio, Thiago Motta ha parlato così:

«E’ uno stimolo perché è una partita che affrontiamo allo stesso modo, aldilà se sia una squadra di livello o di meno livello. Dobbiamo dare sempre il massimo. 9 risultati utili? Sono momenti durante la stagione, in cui la squadra sta bene, tutto quel che abbiamo fatto è enorme ma resta nel passato. Il nostro presente è la Lazio che è una squadra forte, l’affronteremo come sempre, dando sempre il nostro massimo. Difficoltà con Sarri no, la difficoltà è la Lazio. E’ sempre stata una squadra forte».