Theo Hernandez rischia una denuncia: il suo pitbull ha sbranato un cagnolino

Ieri sera protagonista sul campo con un assist ma Theo Hernandez rischia la denucia per vicende extra: il motivo

Theo Hernandez, terzino del Milan fresco di rinnovo fino al 2026, rischia una denuncia per negligenza nella custodia del suo pitbull: Secondo quanto riportato da “La Provincia di Como” il cane di Theo ha approfittato del cancello lasciato aperto per far entrare un’auto ed è scappato in strada, uccidendo il cane di una signora che stava passeggiando lì vicino.

RICOSTRUZIONE – Il cane di Hernandez avrebbe trascinato a terra la signora, ora alla ricerca di testimoni, mordendole la giacca. Lei avrebbe tentato disperatamente di lanciare il cagnolino su un’auto parcheggiata lì accanto, ma il pitbull è riuscito a raggiungerlo e sbranarlo mortalmente. Si attendono novità sul procedimento ai danni del francese.