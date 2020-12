Theo Hernandez: «Gol importante. Anno da festeggiare coi nostri tifosi»

Intervenuto ai microfoni di DAZN a fine partita, Theo Hernandez ha così parlato del successo ottenuto grazie ad un suo gol contro la Lazio: «Un gol molto bello, molto speciale. Abbiamo fatto una grande partita, un grande anno. Peccato non aver potuto festeggiare con i nostri tifosi la conclusione di questa straordinaria annata. Maldini che viene ad abbracciarmi è bellissimo. E’ il miglior terzino sinistro della storia. La Lazio ha fatto una grande partita ma siamo stati bravi. Lavoro giorno per giorno per essere il miglior giocatore del mondo. Ovviamente devo ringraziare i miei compagni perché mi hanno dato una grande mano»