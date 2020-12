The Best FIFA Men’s Player: vince Lewandowski, battuto Ronaldo

Robert Lewandowski è stato premiato dalla FIFA come miglior giocatore del 2020 e ha vinto il premio come The Best FIFA Men’s Player 2020

L’attaccante polacco del Bayern Monaco ha battuto la concorrenza di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Stagione fantastica per il polacco premiato anche con il premio di Tuttosport come miglior giocatore Europeo e vincitore di Champions League e Bundesliga.