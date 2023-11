Terreno dell’Olimpico, arriva la replica di Sport e Salute alle lamentele di Sarri: cosa è successo

Terreno dell’Olimpico, arriva la replica di Sport e Salute alle lamentele di Maurizio Sarri sulle condizioni del manto erboso

Maurizio Sarri, nel post-partita del derby di ieri tra Lazio e Roma, si è lamentato a più riprese delle condizioni del manto erboso dell’Olimpico, definito di livello amatoriale. Come riportato dal Corriere dello Sport, Sport e Salute ha replicato così al tecnico:

«Sport e Salute fa sapere che il terreno di gioco dello Stadio Olimpico è in ottime condizioni e rispetta in pieno i requisiti della UEFA, su tutti planarità e densità. Pertanto, non costituisce un tema».