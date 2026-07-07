Calciomercato Lazio, offerta per Asp Jensen: il Bayern riflette, ore calde per il talento danese

Calciomercato Lazio, arriva la prima offerta per Asp! Le ultime sul giocatore del Bayern Monaco nel mirino dei biancocelesti

La Lazio prova ad accelerare per Jonathan Asp Jensen. Il club biancoceleste ha presentato una proposta al Bayern Monaco per il classe ’06, con l’obiettivo di chiudere questa trattativa una volta per tutte e anticipare la concorrenza.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la proposta della Lazio sarebbe strutturata sulla base di un prestito oneroso da circa 500 mila euro, con obbligo di riscatto fissato tra i 5 e i 6 milioni di euro. Una formula che permetterebbe al club capitolino di diluire l’investimento, ma allo stesso tempo garantirebbe al Bayern Monaco una cessione futura già impostata.

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Calciomercato Lazio, Bayern chiamato a decidere per Asp

La giornata può diventare importante per capire il futuro di Asp Jensen. La Lazio resta in attesa di un segnale dal Bayern Monaco, proprietario del cartellino del giovane talento danese. In caso di risposta positiva, la trattativa potrebbe entrare nella fase conclusiva e avvicinarsi alla definizione.

Se invece il club bavarese dovesse respingere l’offerta o chiedere condizioni diverse, la dirigenza biancoceleste sarebbe chiamata a ridiscutere i termini dell’operazione. In questo scenario potrebbe pesare anche la volontà del giocatore, che secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni avrebbe già aperto con convinzione alla destinazione romana.

Calciomercato Lazio, Asp Jensen vuole il salto

Asp Jensen è reduce dall’esperienza in prestito al Grasshopper, dove ha messo insieme numeri interessanti: 40 presenze, 9 gol e 6 assist. In precedenza aveva proseguito il proprio percorso nel settore giovanile del Bayern Monaco e nella seconda squadra bavarese, fino a entrare nel radar di diversi club europei.

Per i capitolini sarebbe quindi un investimento di prospettiva, ma anche un innesto utile per aumentare qualità e soluzioni offensive nella rosa. Ora la palla passa ai bavaresi: la risposta del club tedesco può cambiare il ritmo della trattativa e aprire la strada all’arrivo di Jonathan Asp Jensen nella Capitale.