L’agente di Gila svela dopo l’incontro: «Trattativa con il Milan? Stiamo lavorando…»

Alejandro Camaño, agente di Gila, ha parlato al termine dell’incontro per fare il punto sulla trattativa con il Milan

Il mercato estivo entra nel vivo e vede Milan e Lazio protagoniste di un intenso braccio di ferro. Al centro dei pensieri del club rossonero c’è il difensore spagnolo Mario Gila, individuato come il rinforzo ideale per la retroguardia. La trattativa tra le due società prosegue senza sosta, ma serve ancora uno sforzo economico per limare la distanza e giungere alla fumata bianca.

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La richiesta di Lotito per Mario Gila

Il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, ha fissato una valutazione rigida per il cartellino del centrale classe 2000. La richiesta della società biancoceleste resta ferma a 30 milioni di euro netti, senza l’inserimento di bonus. Una posizione di forza dettata dalle ottime prestazioni del calciatore e dal forte interesse di mercato che lo circonda.

L’offerta del Milan

I dirigenti rossoneri hanno formalizzato una proposta ufficiale per convincere la controparte: sul piatto sono stati messi 25 milioni di euro come base fissa, a cui aggiungere altri 5 milioni di euro legati ai bonus. Questa formula, tuttavia, non soddisfa pienamente le pretese biancocelesti. Nelle prossime ore, la dirigenza milanista sarà chiamata a rimodulare l’offerta per colmare il gap e accelerare la chiusura dell’operazione.

Le parole dell’agente di Gila

A fare il punto della situazione ci ha pensato Alejandro Camaño, agente del difensore spagnolo. Come riportato dal sito Gianlucadimarzio.com, il procuratore è stato intercettato all’uscita da Casa Milan dopo un summit con i vertici rossoneri. Alla domanda sull’esito dell’incontro ha risposto: «Come sempre, tutti gli incontri con i club italiani sono molto buoni» Camaño ha poi predicato prudenza sul futuro del suo assistito: «Ottimismo per Gila al Milan? Ci sono vari nomi, varie trattative, stiamo lavorando».