Ternana Lazio Women 2-3: partita pazza, Fuhlendorff la decide nel finale

Tre punti d’oro per la Lazio Women che sul campo della Ternana strappa la vittoria nel finale grazie a Fuhlendorff

Vittoria di importanza capitale per la Lazio Women di Catini che sul campo della Ternana vince per 2-3 al termine di una partita pazza.

Le biancocelesti passano in vantaggio al 4′ con Chatzinikolaou ma pochi minuti dopo Spyridonidou riporta il risultato in parità che si mantiene fino al duplice fischio. Nella ripresa le ragazze di Catini tornano avanti con un rigore di Chatzinikolaou ma come nel primo tempo sempre Spyridonidou riacciuffa le biancocelesti. Il pareggio sembra scritto ma negli ultimi minuti Fuhlendorff decide la gara che proietta la Lazio Women al secondo posto in solitaria in classifica dietro al Napoli.