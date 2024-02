Telecronaca Torino Lazio: chi commenta il recupero della 21esima di Serie A

Telecronaca Torino Lazio, ecco chi sarà a commentare il match di questa sera valido per il recupero della 21esima di Serie A

Lazio in campo questa sera in quel di Torino per sfidare i granata nel match valido per il recupero della giornata numero 21 di questo campionato.

Un match visibile sia su Dazn, con telecronaca affidata alla coppia formata da Buscaglia e Gobbi, mentre su Sky a curarla saranno Nucera e Minotti.