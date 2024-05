Telecronaca Lazio Empoli: chi commenta il match dell’Olimpico, in programma domenica 12 maggio alle 12.30

4 giorni alla sfida del 12 maggio, che vedrà sfidarsi allo stadio Olimpico di Roma, la Lazio di Igor Tudor e l’Empoli di Davide Nicola.

Sfida calda per i punti salvezza dei toscani e per sogni europei dei biancocelesti, in esclusiva su Dazn. La telecronaca sarà affidata alle voci di Ricky Buscaglia affiancato al commento tecnico da Alessandro Budel