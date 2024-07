Il saluto di Tchaouna ai suoi ex tifosi: «Un capitolo chiuso...»

Il saluto di Loum Tchaouna, nuovo calciatore della Lazio, ai suoi vecchi tifosi della Salernitana: «VI auguro il meglio»

Loum Tchaouna, sul proprio profilo Instagram, ha voluto salutare i suoi ex tifosi della Salernitana. Di seguito le parole del nuovo calciatore della Lazio.

«Un capitolo che si chiude non come speravamo ma Dio ha un piano migliore per noi. Ringrazio di cuore tutta la società (lo staff tecnico, i dirigenti, i soci, i tifosi, nonché i miei compagni) per tutto quello che mi ha insegnato e dato in questa stagione! Vi auguro il meglio nel prossimo futuro perché ve lo meritate».