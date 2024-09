Panico: «Lazio? Non è positivo cambiare tre allenatori. Tchaouna farà la differenza, ecco perché». Le parole dell’ex calciatrice

Intervenuta ai microfoni di Radio Laziale, Patrizia Panico ha parlato dell’avvio di stagione della Lazio di Baroni. Queste le sue dichiarazioni:

PAROLE – «A me sembra positivo l’inizio della stagione, è chiaro che ci vuole un po’ di tempo perché in un brevissimo periodo si è passati da Sarri a Tudor a Baroni. Ci vuole un po’ di adattamento, sono buonissimi allenatori ma con tre differenti filosofie di gioco. Come ho vissuto questi passaggi? In tre mesi cambiare tre allenatori non è positivo per nessuno, né per il club né per i giocatori né per i tifosi. C’è stata un po’ di instabilità in tutto l’ambiente, speriamo di trovare continuità. Non si può in cosi poco tempo pretendere di avere tutto alla perfezione da subito, sia in campo sia per i tifosi che si sono trovati catapultati in tre panorami diversi. Partenza positiva? Si, anche perché quattro punti in tre partite è chiaro che ti fanno capire quello che è ancora il margine di miglioramento che ha questa squadra. Partire subito forte può farti avere un giudizio di una rosa che non è così elevata, stiamo parlando di una squadra che dovrà lottare per ogni partita.

A cosa può ambire? Se penso al club, direi pensare all’Europa League è un obiettivo stretto. Ma vedendo le cose capitate negli ultimi due anni c’è l’idea che l’obiettivo possa essere l’Europa League col rischio che non si possa raggiungere. La Champions la vedo lontano perché ci sono squadre più costruite.

Chi è l’acquisto che potrà fare la differenza? A lungo andare direi Noslin, mi piace molto. Ma nell’immediato Tchaouna lo vedo più pronto e ci metto dentro anche Castellanos che considero un nuovo arrivato perché ha avuto poco spazio in passato. È aggregante, bello da vedere e sembra veramente un nuovo giocatore».