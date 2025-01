Tchaouna, due rossi in un minuto: c’è il dubbio sul secondo, ma così è inaccettabile, le pagelle

Le pagelle di Loum Tchaouna, protagonista in negativo nel pareggio della Lazio con il Como dopo i due gialli in un minuto

Una partita da dimenticare per Loum Tchaouna: la Lazio pareggia con il Como e in parte anche a causa dell’espulsione del francese, che riesce a prendere due gialli – il secondo molto dubbio – in appena un minuto: di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – «A intermittenza nella manovra. Il secondo giallo per un intervento su Moreno da non punire».

CORRIERE DELLO SPORT 4.5 – «Due gialli in un minuto. A prescindere dall’entità degli interventi, sicuramente due situazioni che potevano essere gestite meglio. Oltre al rosso, pure molte altre scelte sbagliate».

TUTTOSPORT 4.5 – «Due gialli in pochi secondi, anche se la seconda ammonizione è eccessiva».

IL MESSAGGERO 4 – «Un tempo alla ricerca di se stesso e di una posizione che lo metta nelle condizioni di aiutare la Lazio. Poi combina i danni veri: due gialli in pochi minuti e il rosso che devasta la Lazio. Inaccettabile».

CORRIERE DELLA SERA 4 – «Riesce a farsi espellere per due ammonizioni in meno di un minuto. Anche se la seconda è ingiusta».