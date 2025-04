Tchaouna Lazio, i tifosi si scagliano duramente sui social contro il calciatore: il motivo è clamoroso

Tchaouna Lazio, i tifosi biancocelesti si scagliano contro il calciatore delle aquile per un like sui social che ha lasciato sorpresi tutti

Nonostante siano passati alcuni giorni dalla cocente e dolorosa eliminazione contro il Bodo, la ferita nel cuore dei tifosi biancocelesti è ancora aperta e indelebile. A dimostrarlo è un like clamoroso e inaspettato da parte di Tchaouna ad un post del club norvegese, che ha fatto scatenare la rabbia dei tifosi della Lazio, come dimostrano le parole rilasciate a Radio Laziale

PAROLE – Non si può sminuire come scivolone, questo è un atto ignobile e indegno da parte di un signoreche viene ben retribuito per quello che dovrebbe fare e che quest’anno non ha fatto in campo. Si è permesso di mettere like a un post di complimenti per il Bodo/ Glimt. Questa persona, per quanto riguarda noi, non solo non lo vogliamo vedere in campo ma questa persona non deve mettere più piede neanche in tribuna