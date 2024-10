Tchaouna, il biancoceleste sui social festeggia la qualificazione della Francia U21 agli europei – FOTO

Tchaouna, il giovane calciatore francese esulta sui social per il successo ottenuto dai blues che permette loro di accedere al torneo di categoria

La sosta della Nazionale per il mese di Ottobre è conclusa, e di conseguenza le squadre hanno messo già le cose in chiaro per i loro rispettivi obiettivi tra cui la Francia U21 di Tchaouna. I francesi grazie al successo di ieri sera accedono alla fase successiva ossia agli europei di categoria e il giocatore della Lazio festeggia il traguardo con un bel post social. Ecco quanto pubblicato dal biancoceleste