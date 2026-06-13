Taylor per la Lazio vale già 40 milioni! Ecco cosa filtra sulla possibile futura plusvalenza

Kenneth Taylor tra la crescita del valore e lo scenario Premier League per una futura cessione. Per la Lazio il suo valore è già più che duplicato: ecco cosa filtra sulle cifre

Il rendimento di Kenneth Taylor con la maglia della Lazio sta attirando sempre più attenzione sul mercato internazionale. Il centrocampista olandese, protagonista di sei mesi positivi in un contesto non semplice per il club biancoceleste, ha visto crescere in maniera significativa il proprio valore, fino a una valutazione che si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Una cifra importante, che colloca il giocatore in una fascia di mercato destinata principalmente ai club di Premier League, campionato tra i pochi in grado di sostenere investimenti di questo livello. Per la Lazio, un’eventuale cessione rappresenterebbe una plusvalenza rilevante e un’entrata strategica per il futuro progetto tecnico ed economico.

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Taylor Lazio, il ruolo dell’Ajax tra contributo di solidarietà e percentuale sulla rivendita

Secondo quanto riportato da Footballtransfers, una futura operazione a 40 milioni di euro coinvolgerebbe direttamente anche l’Ajax, ex club del giocatore. La società olandese avrebbe diritto a un doppio beneficio economico: un contributo di solidarietà e una percentuale sulla plusvalenza.

Il contributo di solidarietà garantirebbe all’Ajax circa 2 milioni di euro. A questo si aggiungerebbe una percentuale del 10% sul profitto generato dalla Lazio in caso di cessione. Considerando un acquisto iniziale inferiore e un guadagno stimato di circa 23 milioni di euro, la quota aggiuntiva per il club di Amsterdam sarebbe di circa 2,3 milioni.

Taylor Laziil totale per l’Ajax e le implicazioni di mercato per i biancocelesti

Sommando le due voci, l’Ajax potrebbe arrivare a incassare complessivamente circa 4,3 milioni di euro da una futura cessione di Taylor. Una dinamica che evidenzia come le operazioni internazionali non coinvolgano mai un solo club, ma attivino meccanismi economici complessi tra formazione, valorizzazione e rivendita.

Per la Lazio, lo scenario resta chiaro: il giocatore rappresenta un asset tecnico ed economico importante, ma il suo futuro dipenderà dalla capacità del club di resistere alle offerte provenienti soprattutto dalla Premier League. In caso di proposta adeguata, l’operazione potrebbe trasformarsi in una delle più rilevanti sul piano finanziario delle prossime sessioni di mercato.