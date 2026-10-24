 Mandas nel post partita: «Arrabbiato per il gol, ma la cosa migliore sono i tre punti. Guardiamo partita dopo partita» – Lazio News 24
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Mandas nel post partita: «Arrabbiato per il gol, ma la cosa migliore sono i tre punti. Guardiamo partita dopo partita»

Romeo Talarico
Published 1 ora fa il 24 Ottobre 2026
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Christos Mandas, portiere della Lazio, ha parlato nel post partita del match dell’8a giornata contro il Parma

Mandas giocatore della Lazio, ha parlato nel post partita del match valido per l’8a giornata di Serie A 2026-2027 contro il Parma. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

TRE PUNTI «Sono molto contento per aver aiutato la squadra nel primo tempo, sono un po’ arrabbiato perché questo gol preso alla fine è uno di quei gol che prendi una volta su cento, ma la cosa migliore sono i tre punti.»

XXX – «Sono molto contento per Douvikas e speriamo non segni contro di noi! Il nostro obiettivo è guardare partita dopo partita perché solo così possiamo migliorare.»

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