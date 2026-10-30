Infermeria Lazio, interviene il Dr. Monachino! Le condizioni di Marusic, Rovella e Gudmundsson

Infermeria Lazio, arrivano delle novità! A fare il punto della situazione è il medico sociale Pietro Monachino. Le dichiarazioni odierne

La situazione dell’infermeria della Lazio offre segnali incoraggianti in vista dei prossimi impegni. A fare il punto è stato il Dr. Pietro Monachino, medico sociale biancoceleste, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Al centro dell’aggiornamento ci sono soprattutto Marusic, Rovella e Gudmundsson, tutti ormai tornati a lavorare sul campo, seppur con carichi differenti e una gestione ancora prudente.

«In quanto a Marusic, Rovella e Gudmundsson direi che sta andando molto bene perché sono tutti e tre in campo ormai. Oggi hanno fatto un lavoro ovviamente differenziato, soprattutto per Albert, che siamo un mese dal trauma. Marusic e Rovella, invece, hanno fatto una grossa parte di lavoro col gruppo e poi una parte di differenziato nella fase finale, ma sono ormai totalmente in campo direi tutte e tre».

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Il medico della Lazio ha poi evidenziato la necessità di procedere con maggiore cautela soprattutto per Gudmundsson, alle prese con un recupero più delicato dopo il trauma alla spalla.

«Su Albert avremo ancora un po’ più di cautela perché i tempi lo richiedono, siamo adesso a un mese dal trauma, quindi credo che le prossime due settimane saranno quelle un po’ più da monitorare. Bene entrambi. Siamo rientrati da Sassuolo con qualche acciacco perché qualche botta c’è stata, però sono state riassorbite, pertanto nel complesso tutto bene».

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Infine, Monachino ha spiegato il metodo seguito quotidianamente dallo staff per valutare i rientri: «Vi è grande prudenza. Ci riuniamo tutte le mattine prima con il calciatore e poi con lo staff tecnico, quindi ogni scelta viene ponderata con molta attenzione. Fin qui ci sta dando i risultati che volevamo».