Lazio Cagliari, scelto l’arbitro Colombo per la sfida dell’Olimpico: i precedenti sorridono ai biancocelesti!

Lazio Cagliari, sarà Andrea Colombo della sezione di Como a dirigere la partita della decima giornata di Serie A 2026/2027: tutti i numeri e i precedenti

La Lazio di Gennaro Gattuso si prepara ad affrontare il Cagliari di Fabio Pisacane nella sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/2027. L’appuntamento è fissato per domenica 1° novembre alle ore 15:00 allo stadio Olimpico di Roma. Per l’occasione, secondo la designazione arbitrale dell’AIA riportata, sarà Andrea Colombo, appartenente alla sezione di Como, a dirigere l’incontro. Una scelta che richiama precedenti particolarmente favorevoli alla formazione biancoceleste.

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Colombo torna ad arbitrare i biancocelesti

Il direttore di gara comasco conosce bene la formazione capitolina, essendo la squadra che ha arbitrato più frequentemente nella sua carriera. Sono infatti 13 i precedenti tra Colombo e la Lazio, con un bilancio che sorride nettamente ai biancocelesti.

Nelle partite dirette dall’arbitro lombardo, la squadra romana ha conquistato 8 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta. Numeri che testimoniano un rendimento complessivamente positivo, pur non rappresentando naturalmente una garanzia in vista del prossimo appuntamento.

Lazio Cagliari, l’ultimo precedente con Colombo

L’ultimo incrocio tra Andrea Colombo e la Lazio risale alla semifinale di ritorno della Coppa Italia 2025/2026 contro l’Atalanta. Una sfida particolarmente significativa per i biancocelesti, conclusa con un successo arrivato dopo i calci di rigore.

Si tratta di un precedente che aggiunge ulteriore interesse alla designazione per la partita contro i rossoblù. La formazione di Gattuso ritroverà dunque un arbitro con il quale ha già condiviso diversi appuntamenti importanti, compreso quello della competizione nazionale.

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Cagliari, i precedenti dell’arbitro con la squadra di Pisacane

Decisamente meno favorevole è invece il bilancio del Cagliari con il direttore di gara della sezione di Como. Nei tre precedenti riportati, la formazione sarda ha ottenuto una vittoria e due sconfitte. L’ultima partita dei rossoblù arbitrata da Colombo risale alla stagione 2024/2025, precisamente alla 26ª giornata di Serie A, quando il Cagliari venne sconfitto per 0-1 dalla Juventus.

Domenica, allo stadio Olimpico, Gattuso e Pisacane si ritroveranno quindi di fronte in una partita importante per il rispettivo percorso in campionato. I precedenti arbitrali rappresentano una curiosità statistica, mentre saranno le prestazioni delle due squadre a determinare il risultato sul terreno di gioco.