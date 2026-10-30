Scorre il countdown per Lazio Cagliari! Domani la conferenza stampa di Gattuso: i dettagli

Lazio Cagliari si accosta! Sabato 31 ottobre mister Gennaro Gattuso presenterà la gara in conferenza stampa: le informazioni

L’attesa per il prossimo e imminente turno del massimo campionato italiano cresce vertiginosamente, con la formazione biancoceleste e la compagine isolane pronte a darsi battaglia in un confronto che mette in palio punti pesantissimi per la classifica.

La sfida valida per la decima giornata della Serie A 2026/27 è in programma domenica primo novembre alle ore 15:00 sul rettangolo verde dello stadio Olimpico.

Alla vigilia di questo match cruciale, l’attenzione generale si sposta non solo sulle scelte tattiche e sulla conferenza stampa del tecnico della Lazio, ma anche su una statistica storica impressionante che racconta di un digiuno lunghissimo per i colori rossoblù nella Capitale.

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La conferenza stampa di Gennaro Gattuso in vista di Lazio–Cagliari

Prima di scendere sul campo per la rifinitura decisiva, l’allenatore Gennaro Gattuso incontrerà i rappresentanti dei media per presentare i temi tattici e le insidie della partita.

Come comunicato ufficialmente dalla società, l’appuntamento con la stampa per il tecnico della Lazio è fissato per domani, sabato 31 ottobre, alle ore 14:00 presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio.

Sarà l’occasione perfetta per fare il punto sulle condizioni della rosa e sulle strategie studiate per confermare l’ottimo momento di forma della squadra davanti al proprio pubblico.

Il tabù storico del Cagliari e l’ultimo successo all’Olimpico contro la Lazio

Analizzando i precedenti statistici tra le due storiche contendenti, la trasferta romana rappresenta da oltre un decennio un vero e proprio tabù per la formazione sarda. Basti pensare che sono trascorsi ben diciassette anni dall’ultima volta in cui il Cagliari è riuscito a conquistare l’intera posta in palio sul rettangolo verde dell’Olimpico in Serie A.

Risale infatti al 28 ottobre 2009 l’ultima storica vittoria corsara dei rossoblù nella Capitale, un successo di misura firmato dall’attaccante Alessandro Matri sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri, capace di violare la roccaforte biancoceleste con il punteggio di 0-1.

Le statistiche impietose e i precedenti tra Lazio e Cagliari nella Capitale

Da quella memorabile notte datata 2009, il bilancio complessivo delle successive sfide disputate dal Cagliari in casa della Lazio si è tinto di tinte nerissime, evidenziando una supremazia quasi assoluta dei padroni di casa.

In quindici precedenti complessivi successivi a quella vittoria, la squadra sarda ha rimediato la bellezza di tredici sconfitte e un solo pareggio, un unico risultato positivo strappato il 19 settembre 2021 grazie a un pirotecnico pareggio per 2-2.

Numeri pesanti che confermano la difficoltà estrema dell’impresa che gli uomini di Fabio Pisacane proveranno a compiere in questa nuova e affascinante domenica di campionato!

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