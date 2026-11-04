Taylor è il motore del centrocampo: qualità, ritmo e inserimenti, così cambia la manovra biancoceleste

Il centrocampista si prende il centrocampo biancoceleste: 10 presenze da titolare, 2 gol, un assist e l’88% di precisione nei passaggi. L’olandese è sempre più importante per gli equilibri della squadra di Gennaro Gattuso

La Lazio continua a vincere e tra i protagonisti dell’ottimo avvio di stagione emerge con sempre maggiore evidenza Kenneth Taylor. Il centrocampista olandese, classe 2002, è diventato una delle pedine fondamentali nello scacchiere tattico di Gennaro Gattuso, garantendo qualità nella gestione del pallone, dinamismo e capacità di accompagnare la manovra offensiva. Le prime dieci giornate di Serie A 2026/2027 raccontano di un giocatore capace di abbinare continuità e concretezza, diventando un riferimento nella costruzione del gioco biancoceleste. Non soltanto passaggi e recuperi, ma anche gol e assist: Taylor sta dimostrando di poter incidere in entrambe le fasi, offrendo all’allenatore una soluzione completa in mezzo al campo. Una crescita che trova conferma nei numeri e nelle prestazioni delle ultime settimane, soprattutto contro Parma, Sassuolo e Cagliari.

Taylor è il padrone del centrocampo: i numeri confermano la sua importanza

Le statistiche raccontano quanto Kenneth Taylor sia diventato importante per la formazione di Gattuso. Il centrocampista ha disputato 10 partite in campionato, tutte da titolare, accumulando complessivamente 786 minuti. Particolarmente significativo è il dato relativo alla qualità del palleggio: 432 passaggi completati su 492 tentati, per una precisione dell’88%.

A questi numeri si aggiungono 39 palloni recuperati e 11 passaggi chiave, secondo le rilevazioni statistiche considerate. Un rendimento che testimonia la capacità dell’olandese di partecipare costantemente alla manovra, garantendo una soluzione ai compagni durante la costruzione.

Non si tratta soltanto di mantenere il possesso, ma anche di individuare le linee di passaggio necessarie per sviluppare azioni offensive.

L’olandese decisivo anche in attacco: due gol e un assist nelle ultime partite

L’importanza di Taylor emerge anche osservando il suo contributo negli ultimi metri. Il centrocampista ha realizzato due reti e servito un assist nelle prime dieci giornate, partecipando direttamente a tre gol della formazione biancoceleste.

La prima marcatura stagionale è arrivata contro il Parma, nella vittoria per 2-1 dell’Olimpico. Successivamente, nella trasferta contro il Sassuolo, terminata con il successo della Lazio per 6-2, l’olandese ha realizzato un’altra rete e fornito un assist, incidendo in appena 45 minuti. Due prestazioni che hanno evidenziato la sua capacità di accompagnare la manovra e inserirsi negli spazi lasciati dagli avversari.

Il dato è interessante soprattutto perché conferma la doppia dimensione del giocatore: regista della circolazione del pallone, ma anche centrocampista capace di diventare pericoloso negli ultimi metri.

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Il centrocampista ex Ajax domina il palleggio contro il Cagliari: 81 passaggi completati

La prestazione contro il Cagliari rappresenta un’altra dimostrazione della centralità di Kenneth Taylor. Nella vittoria per 2-1 dell’Olimpico, il centrocampista ha disputato tutti i 90 minuti, completando 81 passaggi sugli 89 tentati.

Un dato che evidenzia quanto il gioco della squadra passi frequentemente dai suoi piedi. Contro una formazione rossoblù particolarmente attenta a chiudere gli spazi centrali, Taylor ha cercato di garantire continuità nella circolazione e offrire soluzioni per superare la pressione avversaria.

Il suo contributo è stato importante anche nell’azione che ha portato al pareggio di Gustav Isaksen, nata da una combinazione offensiva nella quale è stato coinvolto insieme a Tijjani Noslin. La precisione nei passaggi conferma l’affidabilità dell’olandese, capace di gestire un elevato numero di palloni senza compromettere la fluidità della manovra.