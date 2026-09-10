La Lazio blinda Taylor! Scatta il premio fedeltà dopo la chiusura del mercato

Taylor Lazio, fedeltà premiata: ecco il bonus scattato alla chiusura del mercato. Le informazioni in merito

Le dinamiche contrattuali e le prestazioni sul rettangolo verde si intrecciano perfettamente nel percorso di crescita di Kenneth Taylor all’interno del club biancoceleste. Come evidenziato nell’edizione odierna dal quotidiano Il Messaggero, in seguito alla chiusura della sessione estiva di trattative e dopo il suo arrivo a Formello avvenuto nel gennaio precedente, per l’olandese è scattato ufficialmente il primo premio fedeltà del valore di 190.000 euro. Tale cifra va a sommarsi allo stipendio fisso di 1.7 milioni percepito dal calciatore, alimentando ora la curiosità generale sulla possibile maturazione del successivo bonus economico previsto per il mese di febbraio.

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L’ascesa tecnica di Kenneth Taylor e la valorizzazione nella Lazio

Dopo un impatto iniziale caratterizzato da inevitabili alti e bassi e da un naturale periodo di ambientamento nel campionato italiano, il centrocampista sta finalmente confermando con continuità i lampi di classe superiore che in passato avevano già stregato gli osservatori di prestigiosi club della Premier League e della Juventus. La dirigenza della Lazio si gode così le giocate del proprio gioiello, capace di imporre la propria visione di gioco e la propria qualità tecnica direttamente sul campo, trascinando i compagni nei momenti chiave della stagione.

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La valutazione di Kenneth Taylor e le mire future sul mercato della Lazio

Le prestazioni superlative offerte dal centrocampista non sono ovviamente passate inosservate ai massimi livelli del calcio internazionale, attirando le attenzioni dei principali top club europei. Per strappare il cartellino del talento orange alla Lazio, la dirigenza ha ormai fissato un prezzo estremamente elevato: serviranno infatti tra i 40 e i 45 milioni di euro sul tavolo delle trattative per sedersi a parlare del suo futuro. Nel frattempo, il giocatore resta concentrato unicamente sul campo per continuare a stupire e regalare grandi soddisfazioni ai propri tifosi!