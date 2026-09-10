Lazio, il rilancio di Gudmundsson! Gattuso studia un nuovo ruolo per l’islandese

Gudmundsson sposta gli equilibri della Lazio! Gattuso al lavoro per cambiargli ruolo: ecco quanto emerge

Basta una manciata di minuti per cambiare volto a una partita e conquistare il cuore dei nuovi tifosi. È quanto accaduto ad Albert Gudmundsson, autentico protagonista dell’ultimo turno di campionato grazie a un impatto devastante con la maglia della Lazio. Subentrato a gara in corso sul campo di Udine, al calciatore islandese sono bastati appena dieci minuti per lasciare il segno, siglando la rete decisiva che ha regalato ai biancocelesti il terzo successo consecutivo in campionato. Come riportato nell’edizione odierna dal quotidiano La Gazzetta dello Sport, l’esterno offensivo ha subito stregato l’ambiente, candidandosi a diventare una delle pedine più preziose nello scacchiere della squadra capitolina!

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Il ruolo di jolly e le idee di Gennaro Gattuso per Albert Gudmundsson

In attesa di ritrovare la condizione fisica ottimale e i 90 minuti nelle gambe, il tecnico Gennaro Gattuso sta studiando attentamente come valorizzare al massimo il ragazzo. Nelle idee dell’allenatore, Albert Gudmundsson rappresenta un vero e proprio asso nella manica da sfruttare a partita in corso, configurandosi come il jolly perfetto per sbloccare le gare più complicate e bloccate. La dirigenza osserva con grande entusiasmo questa nuova arma offensiva, consapevole che la duttilità del talento islandese offrirà opzioni tattiche di altissimo spessore nel corso della stagione.

Verso il falso nueve e la sfida contro il Milan per Albert Gudmundsson

Una volta completato il percorso di pieno recupero atletico, per Albert Gudmundsson si aprono scenari intriganti all’interno dell’undici titolare della Lazio. Tra le ipotesi al vaglio dello staff tecnico spicca quella del falso nueve, con il giocatore impiegato da prima punta atipica capace di alternare i compiti da centravanti a quelli di rifinitore puro, senza dimenticare la soluzione che lo vedrebbe agire sulla fascia destra del tridente. Nel frattempo, l’attaccante è già carico e pronto a subentrare nella prossima super sfidante contro il Milan, sognando di ripetersi e di regalare un altro acuto decisivo ai suoi nuovi sostenitori.