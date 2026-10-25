Taylor si prende la scena: il gol al Parma conferma la crescita dell’olandese – Lazio News 24

Kenneth Taylor è stato il migliore in campo contro il Parma. Il centrocampista ha trovato la prima rete stagionale, diventando l’undicesimo marcatore diverso della squadra di Gattuso

Nella Lazio che continua a sorprendere e guarda tutti dall’alto della classifica di Serie A c’è spazio anche per la consacrazione di Kenneth Taylor. Il centrocampista olandese è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria contro il Parma, risultando il migliore in campo tra i biancocelesti grazie a una prestazione impreziosita dal gol che ha sbloccato l’incontro. Una rete importante per il risultato, ma anche per il percorso personale dell’ex Ajax, che ha finalmente trovato il primo centro nel campionato 2026/27. La sua firma mancava ancora all’appello in una squadra che sta dimostrando di poter trovare soluzioni offensive attraverso numerosi interpreti. Contro i ducali, Taylor ha aggiunto il proprio nome a un elenco che continua ad allungarsi.

Lazio, Taylor migliore in campo contro il Parma: la giocata che cambia la partita

La sfida dell’Olimpico contro il Parma ha messo in evidenza una delle qualità più preziose di Kenneth Taylor: la capacità di trovare una soluzione efficace anche quando gli spazi a disposizione sono limitati. La formazione di Alberto Gilardino aveva cercato di proteggere la propria area di rigore, complicando il lavoro degli attaccanti biancocelesti. A rompere l’equilibrio è stato proprio il centrocampista olandese, protagonista di un’azione nella quale ha mostrato coordinazione, lucidità e precisione.

Taylor ha inizialmente controllato il pallone con il piede destro, orientandolo nella posizione ideale per la conclusione. Subito dopo ha calciato con il sinistro, indirizzando la sfera rasoterra verso l’angolo alla destra del portiere Corvi.

Due tocchi eseguiti con grande naturalezza, sufficienti per trasformare una situazione offensiva in una rete decisiva. Il gol ha permesso alla Lazio di portarsi in vantaggio, dando una svolta a una partita che fino a quel momento non era stata semplice da sbloccare.

Lazio, Taylor dimostra la sua qualità tecnica: la doppia soluzione con destro e sinistro

L’azione del gol contro il Parma offre uno spunto interessante per analizzare le caratteristiche di Kenneth Taylor. Il centrocampista cresciuto nell’Ajax possiede una buona capacità di gestione del pallone e sa utilizzare entrambi i piedi nelle diverse situazioni di gioco. Una caratteristica che può rivelarsi particolarmente utile quando un giocatore deve prendere decisioni in tempi ridotti, soprattutto nei pressi dell’area avversaria.

Contro i ducali, l’olandese non ha avuto bisogno di una lunga preparazione per trovare la conclusione. Il primo controllo gli ha consentito di sistemare il pallone, mentre il secondo tocco è stato quello decisivo per battere il portiere.

La qualità dell’esecuzione non riguarda soltanto la precisione del tiro, ma anche la rapidità con cui Taylor ha interpretato la situazione. Per Gennaro Gattuso, poter contare su un centrocampista capace di rendersi pericoloso dalla distanza rappresenta un’arma importante, soprattutto contro avversarie che concedono pochi spazi all’interno dell’area di rigore.

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Lazio, Taylor è l’undicesimo marcatore diverso: Gattuso può sorridere

Il primo gol stagionale di Kenneth Taylor porta con sé anche una curiosità statistica che testimonia la varietà delle soluzioni offensive della Lazio. Con la rete realizzata contro il Parma, l’olandese è diventato infatti l’undicesimo calciatore biancoceleste a trovare il gol in questo campionato. Prima di lui erano già riusciti a segnare Davide Frattesi, Albert Gudmundsson, Matteo Cancellieri, Tijjani Noslin, Mattia Zaccagni, Nuno Tavares, Gustav Isaksen, Andrea Pinamonti, Oliver Provstgaard e Fisayo Dele-Bashiru.

Un elenco che comprende attaccanti, centrocampisti e difensori, evidenziando come la formazione di Gattuso non dipenda esclusivamente dai propri uomini offensivi per trovare la via della rete. La capacità di distribuire le marcature tra diversi giocatori rappresenta un elemento significativo nell’economia di una stagione.

Per gli avversari diventa infatti più complicato individuare un unico riferimento da limitare, mentre la Lazio può sfruttare gli inserimenti e le conclusioni dei propri centrocampisti. L’ingresso di Taylor nell’elenco dei marcatori conferma questa tendenza.

Lazio, Taylor sempre più importante: un’altra risorsa per la capolista

La prestazione contro il Parma arriva in un momento particolarmente positivo per la Lazio, che ha raggiunto quota 22 punti dopo otto giornate, consolidando il proprio primato in classifica. All’interno di questo percorso, Kenneth Taylor sta dimostrando di poter offrire un contributo che va oltre la semplice gestione del possesso. Il gol realizzato all’Olimpico rappresenta un segnale incoraggiante anche per il prosieguo della stagione, perché aggiunge una nuova possibilità offensiva alle soluzioni già utilizzate dalla squadra.

La crescita del centrocampista olandese può diventare ancora più importante con l’aumentare degli impegni e delle difficoltà proposte dalle prossime avversarie. Gattuso ha bisogno di giocatori capaci di assumersi responsabilità nei momenti decisivi, soprattutto quando la partita richiede una giocata individuale per cambiare andamento.

Contro il Parma, Taylor ha risposto presente. Migliore in campo, primo gol stagionale e undicesimo marcatore diverso della Lazio: tre elementi che raccontano il peso della sua prestazione e confermano quanto l’olandese possa diventare prezioso per le ambizioni biancocelesti.