Adžić: «A breve ospiteremo la Lazio in casa! E’ una squadra forte, noi puntiamo alla vittoria»

Vasilije Adžić, giocatore del Sassuolo, in conferenza stampa ha speso delle parole sulla Lazio. L’appuntamento si avvicina

Archiviato con determinazione il recente passo falso contro il Como, la formazione emiliana guarda già con grande fiducia ai prossimi impegni ravvicinati del campionato. Vasiljie Adzic ha voluto voltare pagina immediatamente, concentrando tutte le energie mentali e fisiche sul prossimo turno infrasettimanale.

Il talento neroverde ha analizzato la situazione attuale della squadra, suonando la carica in vista del delicato match casalingo che vedrà il Sassuolo ospitare una big del torneo sul rettangolo verde del Mapei Stadium.

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Le considerazioni di Vasiljie Adzic sulla Lazio e sulla crescita del Sassuolo

Il giocatore ha esaminato con lucidità i pregi e i difetti emersi nelle ultime uscite stagionali della squadra. Focalizzandosi sulla prossima avversaria, ovvero la Lazio, Vasiljie Adzic ha dichiarato che i neroverdi affronteranno una squadra di altissimo livello tra le mura amiche, sottolineando però che il Sassuolo possiede qualità importanti.

I primi quarantacinque minuti giocati nell’ultima partita hanno dimostrato il valore della rosa, ma ora l’obiettivo fondamentale diventa quello di mantenere alta la concentrazione per l’intera durata dei novanta minuti.

La mentalità vincente invocata da Vasiljie Adzic per il Sassuolo

Nel prosieguo del suo intervento, il neroverde ha ribadito con forza quale debba essere l’atteggiamento mentale del gruppo da qui in avanti per scalare posizioni in classifica. Secondo il pensiero espresso da Vasiljie Adzic, la compagine emiliana deve assolutamente trovare la continuità necessaria per trasformare le buone prestazioni in successi concreti, ribadendo che vincere le partite rappresenta l’unica cosa che conta davvero.

«Lazio? La affronteremo in casa, è una squadra forte e di qualità. Noi dobbiamo ancora crescere, ma abbiamo dimostrato di avere buone qualità anche noi, soprattutto nei primi 45 minuti. Dalla prossima partita dovremo riuscire a mantenere lo stesso livello per tutti i 90 minuti e trovare la vittoria: è questo l’obiettivo più importante».