Nuno Tavares è una certezza per Gattuso: i numeri di un avvio di stagione da protagonista

Lazio, il terzino portoghese è tra i protagonisti del primato biancoceleste in Serie A: otto presenze su otto, un gol e quattro assist in 594 minuti. Il suo contributo è sempre più importante

La Lazio guarda tutti dall’alto in basso dopo le prime otto giornate del campionato di Serie A 2026/27. La formazione allenata da Gennaro Gattuso ha conquistato 22 punti sui 24 disponibili, costruendo un avvio di stagione straordinario. Tra i protagonisti di questo percorso figura senza dubbio Nuno Tavares, diventato una delle principali risorse della squadra sulla corsia sinistra. Il terzino portoghese ha preso parte a tutte le partite disputate finora dai biancocelesti, contribuendo in maniera concreta anche alla produzione offensiva. I suoi numeri raccontano un rendimento di grande valore: otto presenze, un gol, quattro assist e 594 minuti giocati. Statistiche che evidenziano l’importanza del laterale nello scacchiere tattico di Gattuso.

Lazio, Nuno Tavares sempre presente: otto partite su otto per il portoghese

Uno degli aspetti più significativi dell’inizio di stagione di Nuno Tavares riguarda la continuità di impiego. Il laterale portoghese è infatti sceso in campo in tutte le prime otto giornate di Serie A, accumulando complessivamente 594 minuti. Un dato che testimonia quanto Gattuso consideri importante la sua presenza sulla fascia sinistra.

Pur non avendo disputato ogni minuto disponibile, Tavares ha rappresentato una soluzione costante nelle scelte dell’allenatore, garantendo alla squadra le proprie caratteristiche offensive. La capacità di accompagnare l’azione e di attaccare gli spazi rappresenta uno degli elementi distintivi del suo gioco.

Il portoghese permette infatti alla Lazio di sviluppare la manovra anche attraverso iniziative individuali, offrendo ai compagni una possibilità aggiuntiva per superare le linee difensive avversarie. La continuità delle sue presenze assume ancora più valore considerando l’elevato rendimento collettivo della formazione capitolina.

Lazio, Tavares decisivo anche in attacco: un gol e quattro assist in 594 minuti

I numeri offensivi di Nuno Tavares sono particolarmente interessanti per un calciatore che ricopre il ruolo di terzino. Nelle prime otto partite di campionato, il portoghese ha infatti realizzato un gol e quattro assist, partecipando direttamente a cinque reti della Lazio.

Significa che, in media, il laterale ha contribuito a una marcatura ogni 118,8 minuti trascorsi sul terreno di gioco. Una frequenza significativa, soprattutto considerando che il suo compito principale non è quello di finalizzare le azioni, ma di garantire spinta e collegamento tra difesa e attacco.

Il gol realizzato contro il Monza ha rappresentato un momento importante della sua stagione, mentre i quattro passaggi decisivi confermano la capacità di mettere i compagni nelle condizioni di concludere.

Anche nell’ultima partita contro il Parma, Tavares ha lasciato il segno con il traversone che ha provocato l’autorete di Diego Carlos, contribuendo al raddoppio biancoceleste. La sua presenza nella metà campo avversaria costituisce dunque una soluzione sempre più rilevante per il gioco della squadra.

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Lazio, Gattuso valorizza Nuno Tavares: la fascia sinistra diventa un’arma offensiva

L’impatto di Nuno Tavares va oltre le statistiche individuali. Nel sistema di Gennaro Gattuso, il portoghese rappresenta un elemento capace di modificare lo sviluppo delle azioni grazie alla propria velocità e alla predisposizione ad attaccare.

Quando riceve il pallone sulla sinistra, il terzino può cercare il confronto diretto con l’avversario oppure favorire la circolazione del gioco attraverso combinazioni con i compagni. Questa varietà di soluzioni consente alla Lazio di rendere meno prevedibile la propria manovra.

La sua propensione offensiva richiede naturalmente attenzione anche nella gestione degli equilibri difensivi, soprattutto quando la squadra perde il possesso nella metà campo avversaria.

È proprio nella capacità di combinare spinta e organizzazione che si misura l’importanza del lavoro di Gattuso. Il tecnico sta ottenendo risposte positive dal portoghese, che continua a rappresentare un riferimento per la costruzione delle azioni sulla corsia mancina.

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Lazio, Tavares protagonista del primato: i numeri premiano il suo rendimento

Con 22 punti conquistati nelle prime otto giornate, la Lazio ha raggiunto la vetta della classifica, confermando l’eccellente avvio di campionato. In questo contesto, il contributo di Nuno Tavares assume un significato ancora più importante. Il portoghese non è soltanto un giocatore utilizzato con continuità, ma un elemento che sta incidendo concretamente sulla produzione offensiva della squadra.

Le cinque partecipazioni dirette al gol in 594 minuti rappresentano un bilancio notevole per un terzino e confermano quanto la sua presenza possa essere determinante negli ultimi metri. Con un calendario che proporrà alla Lazio nuovi impegni ravvicinati, sarà fondamentale riuscire a mantenere questo livello di rendimento anche nelle prossime settimane.

Per Gattuso, poter contare su un laterale capace di unire presenza costante e contributo offensivo rappresenta una risorsa preziosa. Otto presenze, un gol, quattro assist e 594 minuti: i numeri certificano l’ottimo inizio di stagione di Nuno Tavares, uno dei protagonisti della Lazio capolista.