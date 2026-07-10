Ufficiale Milan, arriva Gila dalla Lazio: per lo spagnolo è pronto un contratto fino al 2031. Il comunicato del club

Il difensore spagnolo Gila lascia la Lazio e diventa un nuovo giocatore rossonero: ecco la nota ufficiale per l’addio allo spagnolo!

Il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000 proveniente dalla Lazio. Il centrale ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031 e rappresenta uno dei primi rinforzi della nuova stagione rossonera. Di seguito il comunicato ufficiale diffuso dal club biancoceleste per salutare il difensore spagnolo.

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Il comunicato della Lazio per la cessione

«La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Mario Gila Fuentes all’AC Milan. Gila, acquistato nell`estate 2022 dal Real Madrid, lascia i biancocelesti dopo 120 presenze e due gol. Tutto il Club desidera ringraziare Mario per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro»

Un addio che lascia un buco importante

Ora per Mario Gila si apre una nuova fase della carriera. Il Milan ha trovato l’accordo con la Lazio per il trasferimento del centrale, destinato a rinforzare il reparto arretrato rossonero. Per i biancocelesti, invece, si chiude una parentesi importante e si apre la necessità di individuare un sostituto all’altezza.