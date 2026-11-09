Taylor escluso dall’Olanda, Xavi spiega: «È stata la decisione più difficile. Lo chiamerò se continuerà a giocare su questi livelli!»

Il ct dell’Olanda Xavi spiega la mancata convocazione di Kenneth Taylor per gli impegni della nazionale. Ecco le dichiarazioni del commissario tecnico

La mancata convocazione di Kenneth Taylor con l’Olanda ha inevitabilmente attirato l’attenzione in casa Lazio. Il centrocampista biancoceleste, protagonista di un periodo positivo con la formazione allenata da Gennaro Gattuso, non prenderà parte agli impegni della nazionale durante questa sosta di novembre. Una decisione che ha fatto discutere, soprattutto alla luce delle prestazioni offerte dal giocatore in questa prima parte della stagione.

A fare chiarezza sulla situazione è stato direttamente il commissario tecnico degli Oranje, Xavi, intervenuto in conferenza stampa all’inizio del raduno. L’allenatore ha spiegato i motivi dell’esclusione, sottolineando come la scelta sia stata particolarmente complicata e lasciando aperta la porta a un possibile ritorno del centrocampista laziale.

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Taylor fuori dai convocati dell’Olanda: Xavi spiega la sua decisione

La concorrenza nel centrocampo della nazionale olandese è uno degli elementi che hanno maggiormente condizionato le valutazioni del commissario tecnico. Il ritorno a disposizione di alcuni giocatori ha infatti ridotto gli spazi per Taylor, costretto almeno per questa occasione a rinunciare alla maglia degli Oranje.

Durante la conferenza stampa, Xavi ha affrontato direttamente l’argomento, riconoscendo quanto sia stato difficile lasciare fuori il giocatore della Lazio.

«L’esclusione di Taylor? È stata la decisione più difficile. Ora sono rientrati Kluivert e de Jong e abbiamo molti centrocampisti. Avrebbe potuto essere convocato, è sicuramente sotto la nostra lente d’ingrandimento. Se continuerà a giocare su questi livelli, potrà sicuramente tornare».

Taylor resta nei piani dell’Olanda: il messaggio del commissario tecnico

Le parole del selezionatore rappresentano comunque un segnale incoraggiante per Kenneth Taylor. La mancata chiamata non sembra infatti essere legata a una valutazione negativa del suo rendimento, quanto piuttosto alla necessità di effettuare delle scelte in un reparto particolarmente ricco di alternative.

Per Taylor, dunque, la strada verso il ritorno in nazionale rimane aperta. Sarà fondamentale continuare a garantire continuità di rendimento, cercando di ritagliarsi uno spazio sempre più importante all’interno dello scacchiere tattico di Gattuso.

Lazio, Taylor vuole riconquistare l’Olanda: la continuità sarà decisiva

La sosta per le nazionali offrirà a Kenneth Taylor l’opportunità di proseguire il lavoro a Formello senza gli impegni internazionali. Un periodo che potrebbe rivelarsi utile per consolidare la propria condizione e preparare al meglio i prossimi appuntamenti della Lazio.

Il centrocampista sa che le sue prestazioni vengono osservate con attenzione anche lontano dall’Italia. La concorrenza rappresentata dagli altri interpreti del reparto rende complicato trovare spazio, ma le dichiarazioni del commissario tecnico confermano che le gerarchie non sono necessariamente definitive.

L’esclusione dalla lista dei convocati potrebbe trasformarsi in uno stimolo ulteriore per il giocatore biancoceleste. L’obiettivo sarà quello di confermare il proprio livello nelle prossime settimane, contribuendo ai risultati della squadra capitolina e provando a convincere definitivamente il selezionatore olandese.