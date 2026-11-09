Lazio, la rinascita che non ti aspetti: dall’eliminazione in Coppa Italia al primato in classifica – Lazio News 24

Lazio, la rinascita che non ti aspetti: dall’eliminazione in Coppa Italia fino al primato in classifica dopo 11 giornate. Il capolavoro firmato Gattuso

L’impatto di Gennaro Gattuso nel mondo biancoceleste ha abbattuto con forza ogni perplessità iniziale, dando vita a una vera e propria rivoluzione tattica e mentale. Nonostante il pesante e inatteso scivolone patito ad inizio stagione in Coppa Italia, coinciso con la clamorosa eliminazione per mano del Mantova, la squadra capitolina ha saputo ricompattarsi immediatamente.

Nelle prime 11 giornate di Serie A, la formazione biancoceleste ha intrapreso una marcia trionfale caratterizzata da un ruolino di marcia immacolato: 9 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte. Questo rullino di marcia invidiabile ha proiettato la Lazio in vetta solitaria alla graduatoria a quota 29 punti, permettendole di guardare dall’alto verso il basso corazzate del calibro di Inter e Roma.

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La travolgente fase offensiva

La metamorfosi dell’undici laziale passa innanzitutto per la spettacolarità e l’efficacia del proprio reparto d’attacco. Collocata ai vertici delle statistiche realizzative del torneo grazie a un bottino complessivo di 25 gol fatti, la compagine capitolina sfrutta al meglio la fluidità del 4-3-3 disegnato dal proprio allenatore.

Lo scacchiere tattico sta esaltando le doti tecniche di Mattia Zaccagni e la straordinaria vena realizzativa di Tijjani Noslin, abilmente supportati a centrocampo e sulla trequarti da innesti di altissimo spessore internazionale come Davide Frattesi e Gustav Isaksen, capaci di garantire strappi verticali e qualità nell’ultimo passaggio.

La solidità difensiva della Lazioù

Se il reparto avanzato garantisce spettacolo, la vera chiave di volta dell’eccellente avvio stagionale risiede in un’organizzazione difensiva ferrea. La compagine laziale ha incassato appena 9 gol subiti in 11 match di campionato, un dato statisticamente rilevante che spalanca le porte alla miglior versione difensiva del recente passato biancoceleste.

Sotto la guida di un pacchetto arretrato fondato sul carisma di Josip Šutalo e sulla spinta difensiva di Nuno Tavares, la squadra mostra un’identità granitica: sa soffrire nei momenti di pressione, applica un’aggressione alta a ritmi soffocanti e si riscopre imbattibile nel massimo campionato italiano.