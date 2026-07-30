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Taylor torna ad allenarsi regolarmente in gruppo: caso risolto a Formello per il centrocampista olandese
Taylor presente nella seduta pomeridiana! Riprende tutto alla normalità sul manto erboso di Formello: gli aggiornamenti sulla squadra di Gattuso
Tutto rientrato tra Kenneth Taylor e Gennaro Gattuso. Il centrocampista olandese ha preso parte regolarmente alla seduta di allenamento pomeridiana della Lazio, dopo il confronto avvenuto in mattinata con il tecnico biancoceleste.
Durante la prima sessione, l’olandese era stato allontanato dal campo in seguito a un episodio che aveva immediatamente alimentato dubbi e interrogativi. La presenza del giocatore nel lavoro del pomeriggio lascia però intendere che la situazione sia stata chiarita rapidamente e che non esistano conseguenze disciplinari destinate a protrarsi.
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Il confronto immediato dopo l’allontanamento
Il faccia a faccia tra Gattuso e il centrocampista avrebbe permesso di mettere subito un punto alla vicenda. L’allenatore calabrese è noto per il carattere esigente e per la volontà di mantenere alta l’intensità durante ogni esercitazione, soprattutto in una fase delicata come quella della preparazione estiva.
L’allontanamento dal campo potrebbe quindi essere interpretato come una decisione momentanea legata alla gestione della seduta, piuttosto che come l’inizio di una frattura interna. Il successivo reintegro nel gruppo conferma la volontà di entrambe le parti di lasciarsi rapidamente alle spalle quanto accaduto.
Taylor ancora in gruppo: nessuna rottura con Gattuso
Per il centrocampista olandese sarà ora importante concentrarsi esclusivamente sul campo. Taylor rappresenta un elemento rilevante per il nuovo progetto tecnico e dovrà dimostrare di poter interpretare le richieste dell’allenatore con continuità.
La vicenda si è chiusa nel giro di poche ore: prima l’allontanamento, poi il confronto e infine il ritorno regolare in gruppo. Nessuna rottura, quindi, ma soltanto un momento di tensione già superato in casa dei biancocelesti in vista di una stagione ricca di asperità.
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