Tavares mette in angoscia la Lazio, il ginocchio preoccupa Gattuso: cosa filtra da Formello

Tavares continua a far preoccupare tutti in casa Lazio, l’infiammazione continua a tenerlo fuori: tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioni

La situazione di Nuno Tavares diventa un tema sempre più delicato per la Lazio in quanto il terzino portoghese è ancora fermo a causa di un’infiammazione al ginocchio che gli impedisce di lavorare regolarmente sul campo di Formello. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il problema fisico avrebbe spinto la dirigenza biancoceleste a effettuare nuove valutazioni sulla fascia sinistra.

Gennaro Gattuso deve infatti fare i conti con l’assenza di un giocatore che, nelle condizioni migliori, può garantire corsa, profondità e spinta offensiva. Il protrarsi dello stop, però, non offre certezze sui tempi necessari per il completo recupero e obbliga la società a prendere in considerazione soluzioni alternative.

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Becker può diventare più di una semplice alternativa

In questo scenario si inserisce l’interesse per Vitalie Becker, laterale mancino capace di essere utilizzato anche come difensore centrale. Il suo nome sarebbe entrato nei radar della Lazio proprio mentre aumentano i dubbi sulle garanzie fisiche offerte da Tavares.

Becker rappresenterebbe un investimento giovane e duttile, potenzialmente utile per coprire più posizioni della retroguardia. Il suo eventuale arrivo permetterebbe a Gattuso di avere un’alternativa naturale sulla sinistra, evitando di affrontare la stagione con un reparto numericamente ridotto.

Si valuta la cessione del portoghese

Il futuro del portoghese potrebbe però non dipendere soltanto dal recupero fisico. La Lazio non escluderebbe infatti una cessione qualora dovesse arrivare una proposta ritenuta soddisfacente. Sul giocatore rimane vivo l’interesse del Porto, della Fiorentina e di alcune società turche.

Un’offerta importante cambierebbe inevitabilmente le strategie di Claudio Lotito e Angelo Fabiani, che potrebbero decidere di liberare spazio e risorse per intervenire in maniera più decisa sul reparto.

Gattuso attende certezze sulla fascia sinistra

La Lazio si trova quindi davanti a una situazione ancora aperta: da una parte c’è la necessità di recuperare Tavares e verificarne l’affidabilità nel lungo periodo mentre dall’altra emerge la possibilità di trasformare il suo interesse di mercato in una cessione.

Gattuso ha bisogno di certezze e non può permettersi di iniziare la stagione con dubbi così rilevanti sulla fascia sinistra. La pista Becker e le richieste per Tavares compongono un intreccio destinato a condizionare le prossime mosse biancocelesti.