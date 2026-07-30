Pellegrini verso l’addio alla Lazio! Premier e Liga sulle tracce del terzino

Luca Pellegrini potrebbe salutare la Lazio in questa sessione di calciomercato. Il classe ’99 ha diverse pretendenti all’esterno: tutte le novità

Il calciomercato della Lazio deve ancora entrare nella propria fase più intensa, ma nelle prossime settimane potrebbero arrivare sviluppi importanti soprattutto sul fronte delle uscite. La società biancoceleste, infatti, avrà bisogno di alleggerire la rosa e creare nuove risorse prima di intervenire con decisione sulle operazioni in entrata.

Tra i giocatori che potrebbero lasciare Formello figura Luca Pellegrini, terzino sinistro classe ’99 il cui futuro appare sempre più lontano dalla Capitale. Il laterale era stato seguito dal Como circa un mese fa, ma al momento le piste più concrete sembrerebbero condurre all’estero. Diversi club avrebbero cominciato a raccogliere informazioni sulla sua situazione, con interessamenti provenienti sia dalla Premier League sia dalla Liga.

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Pellegrini, la Lazio valuta la cessione

La possibile partenza di Luca Pellegrini potrebbe diventare una delle operazioni utili a sbloccare il mercato della Lazio. Prima di consegnare nuovi rinforzi alla squadra, la dirigenza dovrà infatti definire alcune cessioni, liberando spazio all’interno dell’organico e riducendo il monte ingaggi.

Il terzino rappresenta uno dei profili maggiormente spendibili. Ha esperienza in Serie A, conosce le pressioni delle grandi piazze e può garantire una buona spinta sulla fascia sinistra. Caratteristiche che hanno attirato l’attenzione di società straniere alla ricerca di un laterale pronto per essere inserito immediatamente nelle rotazioni.

Hull City e Deportivo La Coruña interessati

Tra le squadre che avrebbero messo nel mirino Luca Pellegrini ci sarebbero soprattutto Hull City e Deportivo La Coruña. Due destinazioni differenti per caratteristiche e campionati, ma entrambe potenzialmente interessanti per il calciatore, che potrebbe iniziare una nuova esperienza lontano dall’Italia.

Il club inglese potrebbe offrirgli l’opportunità di confrontarsi con un calcio più fisico e intenso, mentre la soluzione spagnola gli consentirebbe di inserirsi in un contesto maggiormente orientato alla qualità tecnica e alla costruzione del gioco. La Lazio attende eventuali proposte concrete prima di prendere una decisione definitiva.

Resta più defilata, almeno per il momento, la possibilità di una permanenza in Serie A. Il Como aveva manifestato interesse nelle settimane precedenti, senza però trasformarlo in una vera trattativa.

Luca Pellegrini, possibile addio dopo 90 presenze

Qualora la cessione dovesse concretizzarsi, l’esperienza di Luca Pellegrini alla Lazio potrebbe concludersi dopo 90 presenze, impreziosite da 2 gol e 7 assist. Numeri che raccontano il contributo offerto dal terzino durante il proprio percorso in biancoceleste, alternando momenti di continuità ad altri nei quali ha trovato meno spazio.

Le prossime settimane saranno decisive. La Lazio dovrà capire se gli interessamenti provenienti da Inghilterra e Spagna diventeranno offerte ufficiali, mentre il giocatore valuterà la destinazione migliore per rilanciare il proprio percorso. La sua eventuale partenza potrebbe inoltre rappresentare uno dei primi tasselli necessari per permettere al club biancoceleste di accelerare sul mercato in entrata.