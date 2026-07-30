La cessione di Romagnoli resta aperta: l’Al-Sadd rilancia e attende la risposta definitiva della Lazio

Romagnoli ancora con un futuro in dubbio, tante incognite ancora sul futuro del centrale biancoceleste: la situazione aggiornata

Il futuro di Alessio Romagnoli continua a rappresentare uno dei principali nodi del mercato della Lazio. Nonostante l’emergenza nel reparto arretrato, la società biancoceleste non avrebbe ancora abbandonato l’ipotesi di cedere il centrale. Una scelta che sorprende considerando le condizioni attuali della rosa a disposizione di Gennaro Gattuso.

Con Danilho Doekhi e Oliver Provstgaard unici difensori centrali pienamente disponibili, gli infortuni di Samuel Gigot e Patric hanno ulteriormente ridotto le alternative. Nelle ultime uscite è stato necessario adattare Adam Marusic al centro della retroguardia, una soluzione d’emergenza che evidenzia la necessità di intervenire rapidamente.

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L’Al-Sadd presenta una nuova proposta per Romagnoli

Secondo quanto spiegato dal Corriere dello Sport, l’Al-Sadd sarebbe tornato alla carica nella giornata di martedì, presentando una nuova proposta relativa alle modalità di pagamento dei tre milioni di euro già offerti per il cartellino del difensore.

La trattativa aveva subito un rallentamento a causa dei tagli imposti dal ministero qatariota, che avevano ridotto temporaneamente le risorse destinate agli investimenti sportivi. Ora il dialogo sarebbe ripartito: la Lazio avrebbe risposto con una controproposta e resterebbe in attesa della replica del club di Doha.

Il difensore continua a preferire il Qatar

La volontà di Romagnoli non sarebbe cambiata in quanto il centrale preferirebbe trasferirsi in Qatar e iniziare una nuova esperienza con l’Al-Sadd, ma il raggiungimento dell’accordo dipenderà soprattutto dalle condizioni economiche e dalle garanzie sui pagamenti.

Qualora l’operazione dovesse saltare definitivamente, il giocatore sarebbe costretto a valutare destinazioni differenti. La permanenza a Formello non può essere esclusa, soprattutto alla luce della carenza di centrali, ma il rapporto con la società resta condizionato da una situazione di mercato ancora irrisolta.