Gigot, il caso che pesa sulla Lazio: zero presenze e oltre 4 milioni a bilancio

Samuel Gigot resta una delle principali incognite per la Lazio in vista della prossima stagione. Gennaro Gattuso vuole capire le sue prospettive

La seconda parte del ritiro della Lazio non ha ancora restituito a Gennaro Gattuso un Samuel Gigot pienamente disponibile. Il difensore francese, che aveva già lavorato con l’allenatore ai tempi del Marsiglia, continua infatti a convivere con una situazione fisica particolarmente delicata, dopo una stagione trascorsa praticamente sempre lontano dal terreno di gioco.

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Il centrale aveva disputato la sua unica apparizione dell’annata precedente il 20 luglio 2025, durante un test contro la formazione Primavera. Da quel momento non era più riuscito a trovare spazio, condizionato da una lunga serie di problemi fisici. A distanza di un anno, Gigot ha provato nuovamente ad allenarsi insieme ai compagni, ma il suo rientro è durato poco e finora non gli ha permesso di tornare a giocare.

Gigot, il rientro con la Lazio dura pochissimo

L’avvio della seconda fase della preparazione non ha quindi prodotto la svolta sperata. Samuel Gigot era tornato a lavorare in gruppo, alimentando la possibilità di un recupero graduale, ma ha dovuto fermarsi quasi immediatamente.

Il francese resta così ai margini delle esercitazioni in campo e non ha ancora potuto offrire un contributo concreto alla Lazio. Una situazione che preoccupa soprattutto perché il reparto difensivo avrebbe bisogno di nuove certezze e di alternative affidabili. Gattuso conosce bene le caratteristiche del giocatore, ma non può considerarlo una soluzione fino a quando non arriveranno segnali rassicuranti sul piano atletico.

Gigot, oltre 4 milioni ancora a bilancio

Il problema non riguarda soltanto l’aspetto tecnico. Samuel Gigot continua ad avere un peso rilevante nei conti della società biancoceleste. L’operazione complessiva ha comportato un investimento di circa 4,2 milioni di euro.

La cifra comprende i primi 500mila euro versati per il prestito, un’ulteriore rata dello stesso importo e i 3,2 milioni previsti per il riscatto. A questo esborso deve essere aggiunto l’ingaggio del difensore, indicato come il secondo più elevato all’interno della rosa laziale.

Numeri importanti per un calciatore che, nell’ultima stagione, non ha raccolto presenze ufficiali e che continua a non essere utilizzabile con continuità.

Un problema in più per Gattuso

La gestione di Samuel Gigot rappresenta quindi una delle questioni più complicate per Gennaro Gattuso. Il tecnico avrebbe bisogno di elementi pronti, soprattutto in un reparto che sta attraversando un momento di difficoltà, ma al momento non può contare sul difensore francese.

L’età, i ripetuti problemi fisici e il peso economico del contratto rendono lo scenario ancora più complesso. Gigot si avvicina ai 33 anni e il tempo a disposizione per recuperare una condizione adeguata non è illimitato, specialmente durante una preparazione nella quale ogni allenamento può risultare determinante.

La Lazio dovrà ora valutare con attenzione l’evoluzione delle condizioni del giocatore. Il ritorno stabile in gruppo potrebbe modificare le prospettive, mentre un nuovo stop renderebbe ancora più difficile la sua collocazione nel progetto tecnico.