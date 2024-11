Tavares titolare in Nazionale? Le ultime su Croazia Portogallo

Tavares sarà impegnato questa sera con la Nazionale portoghese. Domani il terzino tornerà a disposizione di mister Marco Baroni

Oggi alle ore 20:45, in Nations League, andrà in scena la sfida Croazia-Portogallo, ultimo impegno in Nazionale per Nuno Tavares. Il terzino della Lazio, stando a quanto riportato da Repubblica, avrebbe buone chance per scendere in campo dal primo minuto nella sfida di questa sera.

Da domani, il numero 30, tornerà a disposizione di mister Marco Baroni per preparare la sfida di Serie A contro il Bologna in programma domenica 24.