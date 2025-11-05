Tavares si deve riscattare, ma prima occorre recuperarlo dall'infortunio. Ecco le sue condizioni in casa Lazio - Lazio News 24

Lazio, nuovi stop in infermeria: Tavares ancora ai box. Riuscirà ad esserci per la gara contro l’Inter?

Il difensore portoghese non recupera in tempo e salterà anche la sfida contro l’Inter. Rientro previsto dopo la sosta.

Non arrivano buone notizie per la Lazio sul fronte degli infortuni. L’infermeria biancoceleste continua a essere affollata, con diversi giocatori ancora indisponibili. Tra questi c’è anche Nuno Tavares, il difensore portoghese arrivato in estate per dare freschezza e spinta alla corsia sinistra, ma che deve ancora trovare continuità a causa dei problemi fisici.

Dopo l’infortunio rimediato nella gara contro l’Atalanta, Tavares aveva mostrato segnali incoraggianti durante la riabilitazione, facendo sperare in un recupero lampo. Tuttavia, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il calciatore non sarà ancora disponibile: il portoghese, infatti, salterà anche il match contro l’Inter e tornerà soltanto dopo la sosta per le nazionali. Gli esami hanno confermato la presenza di una lieve lesione al polpaccio, che richiede ancora qualche giorno di lavoro differenziato prima del rientro in gruppo.

Per la Lazio, si tratta di un’assenza pesante, perché Tavares era stato individuato come uno dei profili in grado di dare maggiore equilibrio tra fase difensiva e spinta offensiva. Sarri dovrà quindi ancora una volta fare di necessità virtù, affidandosi alle alternative interne per coprire la fascia sinistra. Il tecnico biancoceleste sperava di riavere il giocatore almeno in panchina contro i nerazzurri, ma le condizioni del portoghese hanno suggerito maggiore prudenza.

L’obiettivo fissato dallo staff medico è quello di riportare Tavares in campo per la gara contro il Lecce, in programma il prossimo 23 novembre allo Stadio Olimpico. Quella partita potrebbe coincidere anche con il rientro di altri giocatori importanti, come Taty Castellanos, ancora alle prese con il recupero da un problema muscolare.

L’infermeria della Lazio, oltre a Tavares, resta dunque piena: ai box ci sono ancora Castellanos, Cancellieri e Rovella, tutti fuori per problemi fisici di diversa natura. Una situazione che preoccupa Maurizio Sarri, costretto a gestire rotazioni ridotte in un periodo intenso della stagione, tra campionato e impegni europei.

Il ritorno di Tavares sarà fondamentale per la seconda parte di novembre, quando la Lazio avrà bisogno di forze fresche per ritrovare continuità e ritmo. Il laterale portoghese, una volta recuperato, dovrà farsi trovare pronto per contribuire alla risalita in classifica e per dimostrare il suo valore nel progetto biancoceleste.

