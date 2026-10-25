La Lazio continua a incantare! Tavares si esalta dopo la vittoria con il Parma: gli scatti più belli – Lazio News 24

La Lazio conferma il primato in Serie A: Nuno Tavares celebra sui social e fa impazzire i tifosi

L’entusiasmo in casa biancoceleste è alle stelle. All’indomani del prezioso e convincente successo conquistato allo stadio Olimpico contro il Parma, l’ambiente capitolino si gode il primato solitario in classifica. Tra i grandi protagonisti di questo fantastico momento c’è senza dubbio Nuno Tavares, diventato fin da subito un idolo dei sostenitori laziale e un fattore determinante nello scacchiere tattico di mister Gennaro Gattuso.

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L’esplosione social di Tavares dopo la vittoria della Lazio

Anche il terzino portoghese non ha voluto mancare per festeggiare con la propria piazza. Nuno Tavares ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di scatti che lo ritraggono in piena azione di gioco sul prato dell’Olimpico. A corredo delle immagini, l’esterno ha scelto un messaggio minimale ma estremamente significativo, inserendo solamente due emoji: un cuore azzurro e un’aquila ad ali spiegate.

Nuno Tavares e la reazione entusiasta dei tifosi laziale

Il post di Nuno Tavares ha scatenato immediatamente la reazione della tifoseria biancoceleste, accumulando migliaia di “like” e commenti di giubilo nel giro di pochissimi minuti. I fan hanno sommerso di affetto l’ex giocatore dell’Arsenal, ringraziandolo per le grandi prestazioni offerte in questo avvio di stagione e celebrando il meritato primo posto in graduatoria. La spinta sulla fascia e la qualità mostrata sul rettangolo verde hanno reso il classe 2000 uno dei trascinatori assoluti dell’intera rosa.

Il momento d’oro di Nuno Tavares trascina la squadra in vetta

La forma smagliante mostrata da Nuno Tavares riflette perfettamente il momento di grazia attraversato dalla squadra. In una Lazio capace di viaggiare a ritmi da record, l’apporto dell’esterno lusitano rappresenta una garanzia sia in fase di spinta che in termini di leadership. Il legame sempre più stretto tra il calciatore e il pubblico di fede laziale promette di essere uno degli ingredienti fondamentali per alimentare i sogni di gloria del club.