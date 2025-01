Tavares Lazio, contro il Verona per cercare il riscatto: Baroni ha bisogno dei suoi assist

Tavares Lazio, il terzino portoghese ha perso il ritmo di inizio stagione e non sta incidendo sul percorso della squadra di Baroni

Nuno Tavares è stato determinante in avvio di stagione con i suoi otto assist in otto partite, ma adesso sembra essersi arenato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il suo ultimo passaggio vincente risale alla gara di andata contro il Como del 31 ottobre.

La causa di questa parabola negativa è stato sicuramente l’infortunio rimediato con la Nazionale portoghese. Ora, però, Baroni e tutta la Lazio hanno bisogno di ritrovare il Tavares di inizio stagione, a partire dalla gara di domenica contro il Verona.