Condividi via email

Tavares Lazio, a gennaio ci avevano provato quelle due big europee! Il retroscena di mercato sull’esterno della formazione allenata da Baroni

Nuno Tavares sta facendo impazzire i tifosi della Lazio con le sue giocate e le sue accelerazioni e la società vorrebbe riscattarlo in anticipo. Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, Lotito vorrebbe utilizzare la nuova finestra di mercato dal 1 al 10 giugno per chiudere l’accordo con l’Arsenal.

A gennaio, però, c’è stato l’interesse del Chelsea e di altri club inglesi, i quali potrebbero tornare sul terzino portoghese in estate. Anche il Milan si era interessato al giocatore e sta continuando a monitorare la situazione in caso di partenza di Theo Hernandez.