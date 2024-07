Tavares si PRESENTA: «Subito stupito dalla Lazio. Vi racconto del rapporto con Guendouzi e perché ho scelto QUESTO numero»

Nuno Tavares si è presentato ai microfoni ufficiali della Lazio. In questa intervista ha parlato, tra le altre cose, della sua scelta

Il nuovo acquisto della Lazio Nuno Tavares si è presentato ai microfoni ufficiali del club biancoceleste. Di seguito la sua intervista:

NUOVA AVVENTURA – «Sono stupito di come mi sia trovato subito bene alla Lazio, ho capito che questo è un grande club che lotta per traguardi importanti. Sono qui per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Volevo un nuovo progetto per la mia carriera e parlando con la mia famiglia e i miei agenti abbiamo deciso di accettare questa proposta».

RAPPORTO CON GUENDOUZI – «Conosco Guendouzi dai tempi del Marsiglia e siamo rimasti in contatto. Dopo aver parlato con lui è stato più semplice scegliere la Lazio».

NUMERO DI MAGLIA – «Il mio numero di maglia sarà il 30. Non c’è un motivo particolare, l’ho scelto perché mi piaceva. Il 71 su Instagram? Era il numero che avevo al Benfica».

IDOLI – «Mi ispiro a calciatori come Cancelo e Alaba, ma non ho un idolo».

PARTITE DELLA LAZIO – «Ho visto alcune partite della Lazio quando è arrivato Guendouzi e poi quando è stato ingaggiato Tudor. Ho visto la partita di Coppa Italia contro la Juventus, il derby e alcune gare di Champions League».

STILE DI GIOCO – «Sono un giocatore al quale piace passare il pallone, non soltanto rincorrerlo. Il miglior modo per esaltarmi è esprimendo un bel calcio».

HOBBY – «Suono il violoncello da quando andavo a scuola, guardo l’NBA e mia piace vestirmi come quelli che ci giocano. Presto molta attenzione all’abbigliamento, mi piace essere alla moda. Il mio cestista preferito è Lebron James».

TIFOSI – «Sono molto felice di essere in questo grande club e ho capito da subito che i tifosi sono fantastici, trasmettono grande passione alla squadra. Da me possono aspettarsi che darò tutto per aiutare la Lazio a vincere».