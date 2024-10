Tavares il SOLITO TRENO: a sinistra non lo tieni e poi il solito ASSIST, le pagelle

Le pagelle di Nuno Tavares, ancora una volta tra i migliori in campo della Lazio contro l’Empoli

Ci stancheremo mai del solito assist di Nuno Tavares nelle partite della Lazio? Ovviamente no! Anche ieri il terzino portoghese ha messo la sua mano nella vittoria contro l’Empoli: il suo cross per la testa di Zaccagni permette ai compagni di andare all’intervallo in parità. Di seguito le pagelle sui giornali sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Quando è entrato in partita, la partita è finita. L’assist con stop and go per Zaccagni, il quinto. Dal suo raid è nato il rigore (poi parato). È sempre Rocketman».

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – «Parte piano. Poi si accende e arrivano l’assist per Zaccagni (il 5°) e l’imbucata per il rigore su Dia».

TUTTOSPORT 6.5 – «Il quinto assist è una pennellata di precisione agli sgoccioli di un primo tempo compassato. Cresce nella ripresa».

IL MESSAGGERO 7 – «Cinque partite in serie A e cinque assist dalla fascia sinistra, dove parte con meno prepotenza del solito nel tentativo (riuscito) di arginare Gyasi. Ma quando sbuca all’improvviso, ecco la palla sulla testa di Zaccagni per l’1-1.».

IL CORRIERE DELLA SERA 6.5 – «Due cose, ma di grande qualità: l’assist (è il quinto stagionale) per Zaccagni e quello per Dia che rimedia il rigore. Anche quando non sembra in giornata, riesce a risultare fondamentale».