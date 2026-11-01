Lazio, il fattore Tavares: una continuità mai vista prima in tutta la sua carriera

Lazio, la metamorfosi di Nuno Tavares: il portoghese trova a Roma la costanza mai avuta! Ecco cosa rivelano i dati
L’attesa è finalmente terminata per una delle sfide più affascinanti della decima giornata del campionato di Serie A 2026/27, con il fischio d’inizio programmato per oggi pomeriggio alle ore 15:00 sul rettangolo verde dello stadio Olimpico. L’appuntamento odierno tra la Lazio e il Cagliari regala spunti individuali di straordinario interesse.
Al centro dell’attenzione c’è l’esterno Nuno Tavares, protagonista di una trasformazione radicale che sta stupendo gli addetti ai lavori e blindando la corsia mancina della formazione capitolina grazie a una regolarità di rendimento mai vista prima nel corso della sua carriera professionistica!
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La striscia record di Nuno Tavares e la fiducia nella Lazio
Il dato statistico che accompagna l’esterno verso la supersfida odierna certifica una crescita esponenziale sotto la guida tecnica di Gennaro Gattuso. Scendendo in campo dal primo minuto contro la compagine sarda, Nuno Tavares si appresta a collezionare la sua nona presenza consecutiva da titolare in campionato.
Un traguardo prestigioso e senza precedenti per il laterale mancino, il quale non era mai riuscito a garantire una tale continuità di impiego non soltanto nella sua precedente esperienza con i colori della Lazio, ma in tutta la sua avventura calcistica precedente.
Il precedente primato sotto la gestione di Marco Baroni nella Lazio
Per comprendere la portata di questo record personale bisogna riavvolgere il nastro e guardare alle scorse stagioni vissute nella capitale.
Il precedente primato personale di gare consecutive dal primo minuto si era fermato a quota otto partite di fila in campionato, stabilito sempre con la maglia della Lazio tra i mesi di agosto e ottobre del 2024 sotto la gestione tecnica precedente guidata da Marco Baroni.
Oggi, l’esterno portoghese è pronto a superare quel limite sul campo dell’Olimpico, confermandosi un punto di riferimento assoluto per lo scacchiere tattico e un’arma micidiale per trascinare la squadra verso nuovi successi!