Tavares Lazio, sfida lanciata a Bellanova. Uno scontro a suon di assist: il dato sui due è impressionante. E stasera all'Olimpico...

Tavares Lazio, il portoghese sfida Bellanova e la sua Atalanta. Uno scontro a suon di assist tra i due esterni: il dato

Il Corriere dello Sport si concentra sulle sfide nella sfida tra Lazio e Atalanta. In campo questa sera all’Olimpico ci saranno anche Nuno Tavares e Bellanova, due dei migliori assistman nel nostro campionato, che si stanno mettendo in mostra in questa annata.

Il portoghese è già a quota 8 in questa stagione, l’avversario nerazzurro invece ne ha firmati 11 nell’ultimo biennio. Solo tre di differenza, ma il lusitano li ha messi tutti a referto in pochi mesi. Uno scontro in cui ci sarà comunque da divertirsi.