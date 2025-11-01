Tavares lascerà la Lazio? Ecco le ultime novità in casa biancoceleste in ottica calciomercato - Lazio News 24

Tavares lascerà la Lazio? Spunta fuori una nuova indiscrezione su quella che sarà la gara con i biancocelesti

La stagione della Lazio potrebbe vivere importanti novità nella prossima finestra di calciomercato invernale, con il futuro di Nuno Tavares al centro delle strategie della società biancoceleste. Il tecnico Maurizio Sarri, infatti, punta a rafforzare la squadra sulle fasce difensive, ma prima di poter intervenire servono decisioni precise sulla situazione del terzino portoghese.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Tavares potrebbe lasciare la Lazio già a gennaio, aprendo la strada all’arrivo di un nuovo esterno difensivo. La partenza del giocatore, protagonista la scorsa stagione con otto assist, non sarebbe però semplice: il prezzo richiesto inizialmente per il trasferimento – circa 50 milioni di euro – appare oggi irrealistico per i club interessati, tra cui Chelsea, Inter, Milan e Juventus. Inoltre, l’Arsenal mantiene il 40% sulla futura rivendita, limitando le possibilità di ottenere una plusvalenza significativa per la Lazio.

La cessione di Tavares ha anche un peso economico importante. Il portoghese percepisce uno stipendio lordo di 4,1 milioni (2,2 netti), che lo colloca tra i giocatori più pagati della rosa biancoceleste, dietro solo a Hysaj, Romagnoli e Zaccagni. Liberarsi di questo ingaggio consentirebbe alla Lazio di alleggerire il “costo del lavoro allargato” entro la scadenza del 30 marzo, liberando risorse preziose da reinvestire sul mercato in giocatori pronti a incidere fin da subito.

In caso di partenza di Tavares, la società sta valutando profili già noti e graditi alla dirigenza biancoceleste. Tra questi spicca Parisi, un vecchio pallino della Lazio e un giocatore in grado di integrarsi rapidamente nello schema di Sarri. Il tecnico del Comandante desidera un terzino affidabile e tatticamente pronto, capace di dare solidità e qualità alle corsie laterali, caratteristiche che l’eventuale sostituto di Tavares dovrebbe garantire.

In sintesi, il destino di Tavares sarà determinante per il calciomercato della Lazio nei prossimi mesi. La cessione del portoghese rappresenta un passaggio obbligato per liberare risorse economiche e aprire la strada a un rinforzo mirato sulle fasce, elemento chiave per le ambizioni stagionali del club. Solo dopo la partenza di Tavares, Sarri potrà completare la sua strategia, puntando a un innesto che possa incidere fin da subito e rafforzare la squadra in vista dei prossimi impegni.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO